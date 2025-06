Jak informuje BBC, Tajlandia nałożyła ograniczenia także na turystów . Chodzi o osoby próbujące wjechać do Kambodży ze strony tajskiej, a także loty do popularnego kurortu Siem Reap.

Tajlandia. Zakaz wjazdu do Kambodży, są wyjątki

Tajskie wojsko tłumaczy, że blokada wjazdu do i z Kambodży ma związek z "obecną sytuacją bezpieczeństwa". BBC zaznacza przy tym, że relacje między tymi państwami są najgorsze od ponad dekady .

W maju doszło do starć na granicy , w wyniku których zginął jeden z kambodżańskich wojskowych.

Wówczas to oba państwa nałożyły na siebie wzajemnie sankcje gospodarcze. Kambodża zakazała importu tajskich: owoców, warzyw, energii elektrycznej, internetu, a nawet produkcji filmowych.

Tajlandia a Kambodża. MSZ apeluje do Polaków

O wyjątkową ostrożność i unikanie podróży w rejon granicy z Kambodżą do turystów apeluje też polskie MSZ .

Jak wskazuje MSZ, granica Tajlandii z Kambodżą pozostaje częściowo nieuregulowana . "W okolicach starych świątyń (np. Preah Vihear) dochodziło w przeszłości do starć. Mogą się tam także znajdować miny przeciwpiechotne (szczególnie w okolicach Ta Krabey)" - czytamy w komunikacie.

Rejon ten formalnie należy do Kambodży od 1962 roku na mocy decyzji Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze. Co kilka lat dochodzi tam jednak do zbrojnych starć z Tajlandią - m.in. w latach 2008 - 2011.