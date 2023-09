Słowackie Tatry. Turyści przekraczają granice. Kąpią się jeziorach

Zagrożeniem są także wykorzystywane przez turystów kosmetyki . Filtry przeciwsłoneczne i dezodoranty mogą uwalniać szkodliwe substancje chemiczne do wody.

- Jesteśmy w terenie codziennie, ale przede wszystkim po to, by edukować odwiedzających - powiedział, dodając, że grzywny mają dla Parku drugorzędne znaczenie. Najczęściej strażnicy wymierzają kary w wysokości 50 euro, ale jeżeli turyści popełniają wykroczenie na torfowiskach lub bagnach, można nałożyć na nich grzywnę do 300 euro. W postępowaniach administracyjnych kary mogą być jeszcze wyższe.