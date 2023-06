W Indiach runął budowany most. Druga katastrofa w ciągu 14 miesięcy

Oprac.: Jakub Krzywiecki Świat

Runął budowany most w Bhagalpur na rzece Ganges. Jak zaznacza "Times of India", to już drugi raz, kiedy na tej samej budowie doszło do katastrofy.

Zdjęcie Katastrofa mostu budowanego na Gangesie / Twitter