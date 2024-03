Viktor Orban o pokoju w Ukrainie. Wskazał na Donalda Trumpa

- Jedyną poważną szansą na pokój jest to, że uda mu się wrócić i zawrzeć pokój - powiedział Orban podczas forum dyplomatycznego w Antalyi, cytowany przez "Associated Press". - W przeciwnym razie wojna między Ukrainą a Rosją będzie długa - dodał.

Jak podkreślił, zwycięstwo Trumpa w listopadowych wyborach w Stanach Zjednoczonych " jest warunkiem wstępnym trwałego i szybkiego pokoju na kontynencie europejskim ". Pośrednio uderzył także w obecnego prezydenta USA Joe Bidena, stwierdzając, że gdyby to Trump sprawował władzę w ostatnich latach, wojny w Ukrainie dobiegła by już końca .

Orban o Trumpie: Dobrze rozumie konflikt w Strefie Gazy

W swojej wypowiedzi Orban odniósł się także do trwającego konfliktu w Strefie Gazy. Tym razem jego deklaracje nie były jedna tak śmiałe. Węgierski przywódca zaznaczył, że Trump dobrze rozumie spór izraelsko-palestyński . Następnie przypomniał, że za rządów republikanina doszło do zawarcia tzw. porozumień Abrahamowych , czyli nawiązania relacji dyplomatycznych przez Izrael z kilkoma państwami arabskimi, tj. Bahrajnem, Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, Maroko i Sudanem .

Orban planuje wizytę w USA. Spotka się z Trumpem

Wszystko wskazuje na to, że w pierwszy wtorek listopada Amerykanie staną przed tym samym wyborem, co cztery lata wcześniej. To, czy wybiorą na swojego przywódcę Donalda Trumpa czy Joe Bidena wpłynie nie tylko na postawę Waszyngtonu wobec wojny w Ukrainie, ale także inne kwestie, jak współpraca w ramach NATO, czy polityka klimatyczna. Swoim piątkowym przemówieniem Viktor Orban dał jasny sygnał, po której ze stron on się opowiada.