Wewnątrz zatopionego samochodu, który należał do nauczyciela z Florydy w USA, znaleziono ciało mężczyzny - taką informację podały w sobotę tamtejsze władze.

Właścicielem białego chevroleta impala z 2012 roku był Robert Heikka. Samochód znaleziono w kanale wzdłuż Pioneer Trail. Członkowie Sunshine State Sonar Search Team i Recon Dive Recovery zauważyli pojazd po tym, jak znacznie obniżył się poziom wody. Nurkom udało się wyciągnąć samochód z kanału.

Biuro szeryfa zaznaczyło, że identyfikacja zwłok, która zdecydowanie wskazywałaby na to, że odnaleziony mężczyzna to rzeczywiście nauczyciel z Florydy, nie została oficjalnie przeprowadzona. Mimo to, jak podkreśla portal stacji Fox News, "Departament Policji Port Orange był w kontakcie z rodziną pana Heikki".

Reklama

"Nasze myśli są z rodziną i przyjaciółmi Heikki" - dodano.