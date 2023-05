Do zdarzenia doszło 11 kwietnia, gdy 29-letni mieszkaniec Teksasu Erick Aguirre przyjechał na randkę do restauracji Rodeo Goat. Aguirre chciał zostawić auto na parkingu w pobliżu lokalu, gdy podszedł do niego mężczyzna i przekazał, że pozostawienie samochodu na miejscu kosztuje 20 dolarów.

USA: Dowiedział się, że został oszukany i oddał strzał

29-latek opłacił postój dwóch samochodów, wydając łącznie 40 dolarów. Jednak w restauracji Aguirre dowiedział się, że został oszukany - mężczyzna, który go zaczepił wcale nie pracował na parkingu.

Aguirre miał wtedy wyjść z restauracji, udać się do samochodu, wyciągnąć z niego pistolet i pobiec za rzekomym parkingowym - co widział pracownik pobliskiego sklepu. Później padły strzały. Z zeznań świadka wynika, że po chwili Aguirre schował broń w samochodzie i wrócił do restauracji. Według akt sądowych, Erick Aguirre miał po wszystkim powiedzieć swojej partnerce, że "wszystko jest w porządku".

Dodał również, że "tylko postraszył mężczyznę na parkingu". Aguirre po powrocie do restauracji miał "wyglądać nieswojo". Ostatecznie para zdecydowała się przenieść randkę do innego lokalu.

29-latek został złapany przez policję

Sprawa wyszła na jaw, gdy kobieta, z którą Aguirre był na randce rozpoznała ich na zdjęciach udostępnionych przez służby. - Chciała postąpić właściwie i upewnić się, że przekazała policji wszystko, co wie o sprawie - powiedział Rick DeToto, prawnik kobiety.