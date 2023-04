Wydział policji Rocky Hill w Connecticut powiadomił, że do zdarzenia doszło w poniedziałek około godziny 19:00 na Valley View Drive.

USA: Mężczyźni usiłowali ukraść samochód

"Incydent został nagrany kamerą monitorującą właściciela domu. Nagranie z monitoringu zostało opublikowane w celu zidentyfikowania podejrzanych" - podały służby.

Na nagraniu zamieszczonym przez policję można zobaczyć, jak z auta zaparkowanego na ulicy do czerwonego samochodu podbiega mężczyzna, który rozmawia przez telefon. Po chwili wszedł do samochodu, nie zamykając za sobą drzwi. Gdy zapalił światła, z domu wybiegł właściciel, który natychmiast rozpoczął próbę wyciągnięcia mężczyzny.

Między złodziejem i właścicielem domu doszło do awantury, zaczęli się bić. Nagle przybiegło do nich dwóch mężczyzn, którzy również znajdowali się w samochodzie zaparkowanym na ulicy.

USA. Usiłowali ukraść auto, właściciel bił się z czterema złodziejami

Ostatecznie właściciel domu bił się z czterema mężczyznami. Był przez nich kopany. W pewnym momencie z domu można było usłyszeć krzyk kobiety: - Dzwonię po policję.

Po tym mężczyźni uciekli do samochodu na ulicy i odjechali, a właściciel domu zamknął drzwi do samochodu i wszedł do domu.

Według portalu New York Post, mężczyzna po zdarzeniu trafił do szpitala. - Na szczęście nie został poważnie ranny - powiadomił Jeffrey Foss-Rugan, szef policji w Rocky Hill.