USA. Uratował się z zasp dzięki dronowi, do którego przyczepił telefon

Oprac.: Sebastian Przybył Świat

Utknął w zaspach śnieżnych bez zasięgu, więc przyczepił telefon do drona i wzniósł go w powietrze - na taki pomysł wpadł kierowca ze stanu Oregon, który zakopał się swoim samochodem po środku leśnej głuszy. Dzięki postawie mężczyzny ratownicy dotarli na miejsce i wydostali go z opresji. Służby uratowały także innego potrzebującego.

Zdjęcie Mężczyzna utknął w zaspach śniegu i skorzystał z pomocy drona / ALLISON DINNER/SEBASTIAN KAHNERT/DPA / AFP