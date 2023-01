Bombowy cyklon w USA

Przypomnijmy, tuż przed świętami Bożego Narodzenia część USA od stanu Waszyngton po Maryland nawiedził bombowy cyklon.

Zjawisko to to bombogeneza. Polega na gwałtownym spadku ciśnienia - o co najmniej 24 hPa w ciągu doby. Towarzyszą jej bardzo silne wiatry (w porywach do 200 km/h) oraz gwałtowne śnieżyce, których nie da się wcześniej przewidzieć.



Śnieżyca, która sparaliżowała zachodnią część stanu Nowy Jork w świąteczny weekend zabiła, według lokalnych mediów, w Buffalo 28 osób. Ofiarami śmiertelnymi ataku burzy śnieżnej jest w całym kraju co najmniej 60 osób.

