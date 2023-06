"Nie mogło pójść bardziej gładko"

"Nic nie jest ważniejsze niż bezpieczeństwo naszych klientów" - przekazała Delta w oświadczeniu. "Chociaż jest to rzadkie zjawisko, załogi lotnicze Delta szkolą się intensywnie, aby bezpiecznie radzić sobie w wielu scenariuszach, a lot 1092 wylądował bezpiecznie bez zgłoszonych obrażeń. Naszym następnym celem jest zaopiekowanie się naszymi pasażerami, w tym odzyskanie ich bagaży i bezpieczne przetransportowanie do miejsca docelowego. Przepraszamy naszych klientów za to, czego doświadczyli" - napisano.

Pas startowy, na którym wylądował samolot, został zamknięty na czas przeniesienia samolotu.

Lokalne media rozmawiały z pasażerami feralnego lotu. Emocje były ogromne i wielu podróżnych było wdzięcznych, że pilot zachował spokój podczas całej sytuacji. Kilku pasażerów powiedziało nawet, że lądowanie było sprawniejsze niż normalnie.

- Nie mogło pójść bardziej gładko. Od lądowania, przez szybką reakcję służb ratunkowych, po pomoc przy bramkach - powiedział Rob Coker, jeden z pasażerów. - Wszystko poszło niewiarygodnie gładko, jestem pod wrażeniem - dodał.

***

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 200 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Interia Wydarzenia na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!