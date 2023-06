Ekipy strażackie pojawiły się przy kościele protestanckim w miejscowości Spencer (w stanie Massachusetts) krótko po tym, jak w piątek około godziny 15:00 pojawiły się doniesienia, że wieża świątyni zapaliła się po burzy - podała stacja 7 News Boston.



Płomienie wybuchły po bokach wieży kościoła i szybko rozprzestrzeniły się na parter. Po jakimś czasie budynek spłonął niemal całkowicie.

Gdy wybuchł pożar, w środku świątyni nie było nikogo. Nikt nie został ranny - podały władze. Jak pisze "The New York Post", według straży pożarnej do zapłonu doszło po uderzeniu pioruna.



Reklama

USA: Pożar kościoła. Pozostały tylko frontowe ściany

Tymczasowy pastor kościoła ks. Bruce MacLeod powiedział, że budynek został zbudowany z drewna, przez co zapalił się i spłonął tak szybko - podała stacja Boston 25.

Strażacy utworzyli strefę zawalenia wokół kościoła. Mają rozebrać to, co pozostało z frontowych ścian budynku. Śledczy nie ustalili jeszcze, czy pozostała część spalonego i wydrążonego kościoła musi zostać całkowicie zburzona.

- To część miasta. Co można zrobić? Wszyscy jesteśmy smutni. Wszyscy rozpaczamy z tego powodu - powiedział w wywiadzie dla 7 News Boston jeden z mieszkańców.

Pierwszy Kościół Kongregacyjny został zbudowany w 1743 roku. Kościół został zastąpiony większym budynkiem w 1772 roku, a wieża została dodana w 1802 roku.



Nie był to pierwszy przypadek pożaru, który spowodował spustoszenie w kościele - podaje "The New York Post". W styczniu 1862 roku pożar całkowicie zniszczył dom modlitwy. Został on odbudowany w 1863 roku i stał aż do piątkowego pożaru.