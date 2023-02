USA: Matka oskarża szkołę. Mieli wspierać jej dziecko w poszukiwaniu tożsamości płciowej

Świat

Jedna z matek uczniów z Great Salt Bay Community School w Maine zażądała przeprowadzenia śledztwa w sprawie swojego dziecka. Wszystko to po tym, jak znalazła u swojej 13-letniej córki opaskę spłaszczającą piersi. Dziecko pierwotnie twierdziło, że dostało ją od przyjaciółki. Potem przyznała, że dostała je od pracownika szkoły, który zachęcił ją do tego, aby zachowała to przed rodzicami w tajemnicy. 13-latka od dawna miała myśleć nad korektą płci, a szkoła, bez wiedzy matki, wspomagać ją w tym działaniu.

Zdjęcie Matka oskarża szkołę o to, że nie przekazano jej istotnych informacji na temat jej córki / 123RF/PICSEL; New York Post /