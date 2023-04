USA: Czterech mężczyzn uciekło z więzienia. Ogromna obława

Oprac.: Sebastian Przybył Świat

Czterech więźniów uciekło z amerykańskiego więzienia w stanie Missisipi. Lokalna policja najprawdopodobniej odnalazła jednego z nich w domu, po czym doszło do wymiany ognia. Zdaniem służb 22-letni zbieg miał dokonać zabójstwa 61-latka i ukraść jego samochód. Inny uciekinier miał z kolei przemieścić się do Teksasu. Trwa międzystanowa obława, a urzędnicy apelują do mieszkańców o "wyjątkową ostrożność".

Zdjęcie Więźniowie na zdjęciu to od lewej: Jerry Raynes, Dylan Arrington, Corey Harrison i Casey Grayson / @CNN/@HallReports / Twitter