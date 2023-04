Jacob zażył około 12 tabletek Benadrylu stosowanego w przypadku alergii. Lek jest dostępny bez recepty, a jego znaczna ilość miała wywołać u chłopca halucynacje. Skończyło się jednak tragicznie.

13-latek zmarł po przedawkowaniu leku

Ojciec Jacoba, Justin Stevens powiedział mediom, że syn był w domu z kolegami. Po wzięciu tabletek dostał drgawek i został przewieziony do szpitala. Tam podłączono go do respiratora.

13-latek spędził w szpitalu sześć dni. Po tym czasie lekarze stwierdzili śmierć mózgu. - To było za wiele dla jego organizmu. Lekarze stwierdzili, że mogą go wentylować, że może tam leżeć, ale nigdy nie otworzy oczu, nigdy nie będzie oddychać, uśmiechać się, chodzić ani mówić. To był najgorszy dzień w moim życiu - powiedział stacji ABC6 ojciec chłopca. Zaapelował też do innych rodziców, by zwracali uwagę na to, co w internecie robią ich dzieci.

Apel rodziców zmarłego chłopca

Rodzice Jacoba chcą, by zostały wprowadzone ograniczenia wiekowe na zakup leków bez recepty, takich jak Benadryl. Apelują też o wprowadzenie ograniczenia wiekowego na TikToku.

Firma Johnson&Johnson, która produkuje Benadryl, ostrzegła na swojej stronie internetowej, że wyzwanie "to niebezpieczny trend i należy go natychmiast zatrzymać".

Wyzwanie zwane "Benadryl Challange" stało się popularne w 2020 roku. Jacob nie jest jego pierwszą ofiarą. W sierpniu 2020 roku 15-latka zmarła również po przedawkowaniu leku na alergię.