Próbował wnieść na pokład samolotu "wampirzą" słomkę

Oprac.: Marta Stępień Świat

Jeden z podróżnych na lotnisku w Bostonie przemycał w plecaku nietypowy przedmiot. Umiejętnie go ukrył, by zmylić celników. Ci jednak nie dali się nabrać. Natychmiast odkryli, że 26-latek przewozi w bagażu "wampirzą" słomkę. Przedmiot służy nie tylko do picia. Firma, która go sprzedaje, reklamuje słomkę jako sztylet do samoobrony.

Zdjęcie "Wampirza" słomka to niebezpieczna broń / TSA New England / Twitter