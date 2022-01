USA: 19 osób, w tym dzieci, zginęło w pożarze bloku mieszkalnego w Nowym Jorku

Oprac.: Grzegorz Lepak Świat

Co najmniej 19 osób, w tym dziewięcioro dzieci, zginęło w niedzielę w pożarze, który wybuchł w budynku mieszkalnym w nowojorskiej dzielnicy Bronx. 63 osoby odniosły obrażenia, w tym 32 - zagrażające życiu. - Liczby są przerażające. To jeden z najgorszych pożarów, jakich byliśmy świadkami w czasach współczesnych - ocenił cytowany przez dziennik "New York Times" burmistrz Eric Adams.

