Uratował cielę łosia przed niedźwiedziem. Szokujące działanie pracodawcy

Cielę łosia podeszło do auta i próbowało wejść do kabiny. "Wtedy podjąłem decyzję, że muszę mu pomóc " - napisał na Facebooku Skage. Z kolei w rozmowie z CBC przyznał, że nie mógł przeciwstawić się niedźwiedziowi , więc zdecydował, że pomoże potrzebującemu cielęciu.

Mężczyzna podkreślił, że wie, iż zabieranie dzikich zwierząt i przewożenie ich jest nielegalne , ale zwrócił uwagę, że zrobił to, by uratować łosiowi życie.

Kanadyjczyk wsadził zwierzę do samochodu i pojechał do miasta, by poszukać pomocy. W międzyczasie skontaktował się z przełożoną i powiadomił ją o sytuacji. Mały łoś trafił pod opiekę jednej osoby "o wielkim sercu", a kilka dni później przewieziono go do specjalnego ośrodka.