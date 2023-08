Ulewy w Indiach zbierają tragiczne żniwo. Co najmniej 50 osób nie żyje

Do największego zdarzenia doszło w stolicy stanu, gdzie osuwająca się ziemia, zmiotła świątynię, w której zgromadzili się wierni.

Ponad 50 ofiar ulew, wiele osób nadal uwięzionych

- Ponad 50 osób straciło życie w stanie Shimli w ciągu ostatnich 24 godzin . Ponadto ponad 20 osób jest nadal uwięzionych, a liczba ofiar śmiertelnych może potencjalnie wzrosnąć. Obecnie trwają operacje poszukiwawcze i ratownicze. Zdecydowaliśmy się nie organizować żadnych programów kulturalnych z okazji Dnia Niepodległości - poinformował Singh Sukhu, cytowany przez "Times of India". Dzień niepodległości w Indiach wypada 15 sierpnia.

Zniszczone budynki i połamane drzewa

Władze Himachal Pradesh zaapelowały do mieszkańców, by pozostali w domach i nie zbliżali się do rzek i zbiorników wodnych.