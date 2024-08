Ukraińcy ściągnęli z budynku rosyjską flagę. Nagranie trafiło do sieci

Wideo nagrano we wsi Darino , która znajduje się 4 kilometry od granicy z Ukrainą .

Atak Ukrainy. Z budynku zniknęła rosyjska flaga

Na krótkim filmiku widać trzech żołnierzy - jeden z nich kręci wideo, a dwóch pozostałych zajmuje się ściąganiem flagi . Wojskowy wchodzi na plecy swojego kompana, po czym dostaje się na parapet ceglanego budynku, skąd zrzuca przytwierdzoną do muru rosyjską flagę .

Według Radia Swoboda to gmach miejscowej szkoły średniej . Nie wiadomo jednak dokładnie, kiedy wykonano nagranie.

Atak Ukrainy na Rosję. Wielka ewakuacja cywilów

Siły ukraińskie wtargnęły do obwodu kurskiego w Rosji 6 sierpnia i wciąż prowadzą tam walki. Jest to pierwsze od 1941 r. wtargnięcie obcych wojsk na terytorium rosyjskie.

"Poleciłem obwodowemu Ministerstwu Transportu przygotować dodatkowy transport, autobusy są już na służbie w bezpiecznych strefach. Teraz najważniejsze jest to, aby jak najszybciej powiadomić mieszkańców osiedli o możliwości opuszczania terenu... Zwracam się z prośbą do mieszkańców rejonu biełowskiego o stosowanie się do zaleceń władz i organów ścigania" - oznajmił w komunikacie na Telegramie.