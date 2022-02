- Mam bardzo silne przeczucie, że tutaj, tuż przy plaży, która powinna być jednym z najładniejszych miejsc w kraju, naprawdę można poczuć to, co wydarzyło się tu przed laty - powiedziała w byłym kurorcie niedaleko portu w Mariupolu.

"W środku Europy mamy wojnę"

- Z dnia na dzień ludzie tracili wszystko, co mieli, na poboczu drogi wciąż leżą dziecięce zabawki, domy są zniszczone. A to, co kiedyś było miejscem, gdzie spędzało się wakacje, jest teraz widocznym dowodem, że w środku Europy mamy wojnę - dodała.

Baerbock przybyła na wschodnią Ukrainę po spotkaniu w poniedziałek ze swym ukraińskim odpowiednikiem Dmytrem Kułebą w ramach dyplomatycznych wysiłków na rzecz deeskalacji napięcia pomiędzy Kijowem a Moskwą.

Reklama