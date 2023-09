Samolot zrzucił różowy proch. Chwilę późnej doszło do tragedii

"Uczestnicy wydarzenia wydają się być całkowicie nieświadomi przerażających wydarzeń rozgrywających się na niebie" - komentuje "New York Post".

Niestety, przelot na imprezie ujawniającej płeć dziecka zakończył się tragedią. Samolot Piper PA-25 rozbił się za plecami zgromadzonych, a 32-letniego pilota - zidentyfikowanego jako Luis Ángel - znalazł zaniepokojony gość. Na miejsce wezwano ratowników medycznych, a mężczyzna trafił do szpitala, gdzie zmarł .

Ujawnianie płci dziecka. W komentarzach fala krytyki

"Te imprezy ujawniające płeć wymykają się spod kontroli , gdy co roku z ich powodu umierają ludzie" - głosi jeden z komentarzy pod wideo. Inna osoba z kolei odniosła się do reakcji tłumu. "Sposób, w jaki skierowano kamerę z powrotem na parę, która nie troszczyła się wcale o pilota , jest smutny " - czytamy.

Kolejny komentarz mówi zaś o krzykach, jakie można usłyszeć na filmie. "Przez chwilę myślałem, że te wszystkie krzyki wynikają z tego, że zobaczyli samolot. Ale nie, wygląda to i brzmi tak, jakby zauważył to tylko kamerzysta (przynajmniej na początku)" - napisano.

"New York Post" zauważa, że pojawiły się również spekulacje na temat tego, jak doszło do katastrofy lotniczej. "Przyjrzyjcie się uważnie nagłemu ruchowi w górę, dokładnie zbiega się on z wystrzałem z armatki CO2" - stwierdził komentujący, którego wpis został już usunięty z mediów społecznościowych.