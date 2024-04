Zgodnie ze słowami albańskiego premiera, w pierwszych trzech miesiącach 2024 roku do Albanii przyjechało 1,7 mln turystów.

Albania. Nowy turystyczny rekord

W 2023 roku do Albanii przyjechało 10,1 mln turystów. Światowa Organizacja Turystyki (UNWTO) zauważyła w ubiegłym roku, że sektor turystyczny w tym kraju odnotował najszybszą w Europie odbudowę po kryzysie wywołanym pandemią koronawirusa.

"Albania znalazła się na trzecim miejscu na świecie pod względem wzrostu sektora turystycznego w pierwszych siedmiu miesiącach 2023 r. w porównaniu z tym samym okresem 2019 r. Liczba przyjazdów do tego kraju wzrosła o 56 proc. w porównaniu z rokiem 2019, ostatnim przed pandemią. Na pierwszym miejscu znalazł się Katar ze wzrostem o 95 proc., a za nim Arabia Saudyjska ze stopą wzrostu o 59 proc." - podano w raporcie UNWTO.

Albania od jakieś czasu zaczęła także przyciągać polskich turystów. Choć wcześniej pomijana, teraz, z roku na rok wybiera go coraz więcej osób. Kraj ten posiada dostęp do Morza Adriatyckiego i Jońskiego, jednocześnie zachwycając górzystym krajobrazem. Na piaszczystych plażach i czystej wodzie jednak się nie kończy, bowiem ceny na miejscu raczej nie przyprawiają o finansowy zawrót głowy, co bez wątpienia jest dużą zaletą.