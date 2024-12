Pina colada z biletem do szpitala

Z siódemki poszkodowanych cztery to turystki z Australii, w wieku od 18 do 56 lat. Dwie z nich znajdują się w stabilnym stanie i są przygotowywane do powrotu do domu. Pozostałe dwie kobiety zwolniono już ze szpitala, podobnie jak pozostałe osoby.