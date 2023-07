Tragiczny wypadek drogowy w Kenii. Nie żyje 51 osób

Oprac.: Sebastian Przybył Świat

Co najmniej 51 osób zginęło w tragicznym wypadku drogowym w Kenii, gdy rozpędzona ciężarówka zmiażdżyła kilka pojazdów i wjechała w tłum przydrożnych handlarzy - podaje agencja Associated Press. Akcję ratunkową utrudniała pogoda, a do szpitali trafiło tyle osób, że władze zaapelowały do Kenijczyków, by oddawali krew. Dokładne przyczyny katastrofy wciąż są wyjaśniane.

Zdjęcie W katastrofie drogowej zginęło co najmniej 51 osób / ANDREW KASUKU/ANADOLU AGENCY / AFP