Płomienie dotarły do jego domu. "Nadszedł czas, bym odszedł"

Mieszkańcom czterech miast w regionie Gippsland w stanie Wiktoria nakazano natychmiastową ewakuację . Mieszkańcy trzech innych miast i okolic zaczęli przygotowywać się do wyjazdu - pisze AFP.

Jeden z mieszkańców, Rob Saunders, widział, jak płomienie docierają do jego domu.

- Przyczepa kempingowa i wszystkie elementy stanęły w płomieniach. Spojrzałem na bok mojego domu, to cegła mułowa, dom jest z surowego drewna, jeden ze słupków werandy płonął... nadszedł czas, abym odszedł - dodał.

Australia. Rekordowe temperatury

Na północ od Gippsland, w Sydney, temperatury osiągnęły 35,5 st. C. Niedziela to najcieplejszy październikowy dzień od 2019 roku. Absolutny rekord ciepła w październiku padł natomiast w 2004 r. Odnotowano wówczas temperaturę 38,2 st. C.