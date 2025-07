Tragedia na rezonansie magnetycznym. Maszyna wciągnęła mężczyznę do wewnątrz

61-latek zmarł w wyniku obrażeń po tym, jak został wciągnięty do urządzenia do rezonansu magnetycznego. Do zdarzenia doszło z powodu metalowego łańcucha, który mężczyzna miał wówczas na szyi - poinformowała w piątek lokalna policja. Tragedia miała miejsce w amerykańskiej miejscowości Westbury w stanie Nowy Jork.