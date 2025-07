Śmierć ciężarnej Izabeli z Pszczyny. Reakcje po wyroku

"Dziś obok skazanych lekarzy w celi powinni zasiąść wszyscy politycy, którzy w białych rękawiczkach przyczynili się do jej cierpienia" - czytamy na profilu Lewicy. Politycy odnieśli się w ten sposób do wyroku ws. śmierci ciężarnej Izabeli z Pszczyny. "Gdyby lekarze działali zgodnie z prawem i podjęli się ratowania życia kobiety, do czego byli zobowiązani, nie byłoby podstaw do ich skazania. Proste" - napisała z kolei Katarzyna Gęsiak z Ordo Iuris.