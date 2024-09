Kobieta została ewakuowana w sobotę przez strażaków ochotników jeszcze przed nadejściem wysokiej wody. W niedzielę rano opuściła centrum ewakuacyjne i wróciła do domu .

Powódź 2024. Czechy. Wielkie szkody na Morawach

Województwo morawsko-śląskie należy do najbardziej dotkniętych przez kataklizm. W regionie są miejscowości, w których nadal nie ma prądu, gazu i wody pitnej. W całym kraju prądu nie ma ponad 40 tys. gospodarstw domowych . Szkody liczone są w milionach euro.

Szacunki, które w środę przedstawił burmistrz Ostrawy Jan Dohnal , nie obejmują szkód wyrządzonych gospodarstwom domowym lub firmom. Przywrócenie miasta do stanu sprzed powodzi zajmie kilka lat, powiedział dziennikarzom burmistrz.

Władze zalanej Opawy zwróciły się do władz regionu o ogłoszenie na ich terenie stanu zagrożenia. Nie mają gdzie wywozić odpadów, brakuje wody pitnej, a w części miasta wciąż stoi woda. Burmistrz Opawy Tomasz Navratil poinformował, że woda w różnym stopniu uszkodziła sześć i pół tysiąca budynków.

Powódź 2024. Czechy. Eksperci ostrzegają powodzian wracających do domów

Eksperci ostrzegają powodzian, którzy wracają do domów, w których stała woda, że mogła być nie tylko brudna, ale przede wszystkim skażona. Podczas powodzi rzeki niosą ze sobą to, co wypłukują z oczyszczalni ścieków i szamb, niosą też martwe zwierzęta.