Włoskie media poinformowały, że emeryt z Wiecznego Miasta wypełnił kupon popularnej gry liczbowej Superenalotto, w której regularnie padają bardzo wysokie wygrane . Dzień po wtorkowym losowaniu kupił gazetę, by sprawdzić, jakie liczby w nim padły , a gdy przeczytał, nie mógł uwierzyć własnym oczom.

"Trafił" każdy numer w loterii

- Trafiłem całą kombinację liczb . To wydawało się jak sen. Zagrałem za 2 euro i wygrałem 64 miliony. Nareszcie poczułem się bogaty . Żyję z emerytury. Pobiegłem do kolektury i tam zaczął się mój dramat - opowiedział mężczyzna, cytowany przez prasę.

Jak relacjonował, "powiedziano mi, że wylosowane liczby to nie te, które wydrukowano w gazecie. Pokazali mi właściwe liczby. A ja już zdążyłem sobie wyobrazić, jak wydaję pieniądze. Postanowiłem kupić dom każdemu z moich dzieci i wnuków i wreszcie mieć trochę finansowego spokoju ".

Włochy. Senior chce pozwać gazetę

- Kiedy właściciel kolektury powiedział mi, co się stało, mało co nie dostałem zawału - podkreślił senior. Chce teraz podać do sądu dziennik, który wydrukował błędny wynik losowania.