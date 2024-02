We wtorek w mieście Neustadt am Rübenberge w Dolnej Saksonii w Niemczech pewien mężczyzna przyniósł na komisariat policji nietypową torbę. Podobno znalazł ją przed restauracją na ulicy Wunstorfera .

Niemcy. Dziesiątki tysięcy euro znalezione w torbie. Właściciel nieznany

Policjanci na razie nie wiedzą skąd dokładnie pochodzą pieniądze, ani do kogo należały. - Śledztwa są prowadzone we wszystkich kierunkach - wskazał Sebesta. Według funkcjonariusza może być to kwota pochodząca z przestępstwa lub przypadek szantażu.