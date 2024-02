Zaprzysiężony w grudniu libertariański prezydent Argentyny wycofuje się tymczasem z kolejnych zapisów olbrzymiego pakietu reform , by przełamać opór polityczny w Kongresie. W środę podczas obrad rząd zrezygnował m.in. z artykułów przewidujących wyższe kary dla organizatorów manifestacji.

Według dziennika "Pagina 12" po południu sytuacja przed siedzibą Kongresu stała się "maksymalnie napięta" . Doszło do przepychanek z siłami porządkowymi, które próbowały wypchnąć manifestantów blokujących pobliskie ulice. Manifestanci skarżyli się, że używano przeciwko nim gazu pieprzowego . Zatrzymano co najmniej jedną osobę, 30-letniego Chilijczyka.

Argentyna: Tłumy przed parlamentem. Są krytyczni wobec pomysłów prezydenta

Milei, który określa się mianem "anarchokapitalisty", dąży do rozmontowania budowanego przez dziesięciolecia państwa dobrobytu i przejścia na model ultraliberalny. Twierdzi, że jest to konieczne, by wyciągnąć gospodarkę z głębokiego kryzysu i powstrzymać szalejącą inflację, która w 2023 roku przekroczyła 200 proc.