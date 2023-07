"Sojusznicy NATO twierdzą, że drzwi dla Kijowa są otwarte, ale są podzieleni co do tego, jak szybko należy zdecydować się na ten krok" - pisze brytyjski "The Telegraph".

Dziennik, powołując się na urzędnika NATO, donosi, że Niemcy na szczycie w Wilnie planują wezwać członków NATO do skupienia się na zwiększaniu gwarancji bezpieczeństwa, a nie na potencjalnej kandydaturze Ukrainy.

Ukraina w NATO. Berlin obawia się konsekwencji

- Potrzeba czasu, aby opracować gwarancje, co zasadniczo zablokuje członkostwo. Berlin nie chce, aby Putin potencjalnie przetestował artykuł 5 - mówi informator.

W dniach 11-12 lipca w Wilnie odbędzie się kolejny szczyt NATO, na którym temat wojny w Ukrainie ma zająć ważne miejsce. Mimo to Sojusz nie złożył Ukrainie żadnych obietnic dotyczących jest członkostwa do NATO, a zamiast tego wyraził wolę "zbliżenia" Ukrainy do Sojuszu.

Państwa członkowskie NATO są podzielone w kwestii poparcia kandydatury Kijowa - niektóre oferują Ukrainie pełne wsparcie, a inne są zaniepokojone potencjalnymi wadami tego posunięcia.

Do możliwości przystąpienia Ukrainy do Sojuszu odnosi się także były członek Narodowej Rady Bezpieczeństwa Charles Kupchan. - Ukraina jest w stanie wojny, a NATO nie chce objąć swoją żelazną gwarancją bezpieczeństwa kraju, który prowadzi wojnę - stwierdził Kupchan.

