Epicentrum trzęsienia ziemi znajdowało się na głębokości 66,8 km. Wstrząsy były odczuwalne niemal na całym Tajwanie, najsilniej na północy i w stolicy kraju. W Tajpej i w innych północnych miastach mocno kołysały się budynki. Minutę po głównym trzęsieniu doszło do wstrząsów wtórnych o sile 5,4.

Zdjęcie Trzęsienie ziemi na Tajwanie / USGS /

Jest to największe w tym roku trzęsienie ziemi na wyspie. Tajwan położony jest w pobliżu styku dwóch płyt tektonicznych i dlatego trzęsienia ziemi w tym kraju nie należą do rzadkości. We wrześniu 1999 roku trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,3 pochłonęło tam ponad 2400 ofiar śmiertelnych. W 2018 roku w wyniku trzęsienia o magnitudzie 6,4 w mieście Hualian zginęło 17 osób.

Reklama