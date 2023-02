Historię opowiedzianą przez byłą szpadzistkę opisuje "Bild am Sonntag".

39-letnia Sozańska wybrała się ze swoją przyjaciółką na wyspę Phangan w Tajlandii. Kiedy szukały miejsca w plażowym klubie, zauważyły, że obok rosyjskich turystów jest wolny puf.

Jak opowiada Sozańska, kobieta, którą poprosiły o siedzisko, zareagowała lekceważąco. Nie pomogła również prośba kelnera, a atmosfera z każdą chwilą stawała się coraz bardziej napięta.

- Rosjanka rzuciła się na moją przyjaciółkę, była wściekła. Beształa ją i popychała. Byłyśmy zakłopotane - relacjonowała kobieta.

Angelika H. nie wytrzymała, kiedy Rosjanka zaatakowała jej psa. W odpowiedzi uderzyła rosyjską turystkę w czoło. - Kobieta zniknęła na krótko tylko po to, żeby wrócić jeszcze bardziej wściekła - mówiła była szpadzistka.

To, co stało się później, Sozańska opisała jako "dziwaczne i straszne". - Rosjanka chwyciła rękę Angeliny i ugryzła ją. Później wypluła nadgryziony palec i uśmiechnęła się. Krew tryskała. To było jak w horrorze - dodała.

Kiedy zszokowane kobiety szukały w piasku odgryzionego opuszka z paznokciem, Rosjanie próbowali uciec. Zostali jednak zatrzymani przez zaalarmowaną wcześniej policję.