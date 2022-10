Tajlandia: Masakra w żłobku. Były policjant zabijał dzieci, gdy spały

Oprac.: Paweł Basiak Świat

Były policjant wszedł do żłobka w mieście Uthai Sawan i z zimną krwią zabił co najmniej 34 osoby - podały tajlandzkie służby cytowane przez agencję Reutera. 22 ofiary to dzieci. Zgodnie z doniesieniami mediów napastnik po dokonaniu masakry wrócił do domu, zabił swoją żonę i dziecko, a następnie popełnił samobójstwo.

Zdjęcie Sprawca szukał swojego dziecka. Gdy go nie znalazł - wpadł w szał / Thai PBS; East News/AFP PHOTO/THAILAND'S CENTRAL INVESTIGATION BUREAU /