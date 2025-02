Najnowsze odkrycie to koronawirus HKU5. Zidentyfikowano go u karlika japońskiego z Hongkongu. Nowy wirus pochodzi z podrodzaju merbecovirus. To grupa wirusów, która zawiera również te wywołujące bliskowschodni zespół oddechowy (MERS - red.), czyli chorobę zakaźną szczególnie niebezpieczną dla osób starszych.

