Z relacji kalifornijskiej prokuratury wynika, że 46-latek dotarł do punktu kontroli na lotnisku w Los Angeles i początkowo fałszywie twierdził, że zostawił paszport w samolocie .

USA: Pasażer na gapę na lotnisku w Los Angeles. "Przeszedł niezauważony"

Biuro prokuratura poinformowało, że 3 listopada 2023 roku Ochigawa "wyprzedził niczego niepodejrzewającego pasażera przez bramkę bezpieczeństwa na lotnisku w Kopenhadze w Danii, aby móc wejść do jednego z terminali lotniska bez karty pokładowej ".

Następnego dnia mężczyzna " niezauważony przeszedł przez bramkę i wsiadł na pokład samolotu Scandinavian Airlines lecącego do Los Angeles.

Członkowie załogi Scandinavian Airlines mówili, że większość z nich zwróciła uwagę na Ochigawę, "ponieważ błąkał się po samolocie i ciągle zmieniał miejsce ". "Prosił o dwa kolejne posiłki, a w pewnym momencie próbował zjeść czekoladę należącą do członków personelu pokładowego" - relacjonowała załoga.

Rosjanin twierdził, że nie pamięta jak dostał się na pokład

Prokuratura poformowała, że obsługa samolotu nie widziała karty pokładowej Ochigawy, ale pamiętała, że siedział on na miejscu, które miało być wolne. "Podczas liczenia pasażów w poszczególnych sekcjach, by sprawdzić, czy samolot jest odpowiednio wyważony do startu i lądowania, liczby te się nie zgadzały" - czytamy w raporcie załogi.