Ukraiński emeryt przyłapany na lotnisku. W bagażu ogromna kwota

Na lotnisku w Monachium doszło do incydentu związanego z próbą przemytu gotówki w bagażu podręcznym. Emeryt i rencista pochodzenia ukraińskiego podróżujący do Larnaki na Cyprze został skierowany do wyrywkowej kontroli bezpieczeństwa, deklarując wcześniej posiadanie przy sobie około 300 euro.