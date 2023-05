Nietypowa interwencja funkcjonariuszy miała miejsce w sobotę w pobliżu Tuticorin w indyjskim stanie Tamilnadu. Organy ścigania zatrzymały przemytników szmuglujących wydzielinę z przewodu pokarmowego kaszalota.

"India Today" podaje, że w sumie znaleziono blisko 18 kg substancji znanej powszechnie jako ambra. Rynkowa wartość znalezionej kontrabandy to ponad 4 mln dolarów (ok. 17 mln zł). Przemytnicy zostali zatrzymani i trafili do aresztu.

"W ciągu ostatnich dwóch lat indyjscy celnicy przejęli prawie 45 kg ambry" - dodaje gazeta.

Przemycali wydzielinę kaszalota. Jest wykorzystywana do produkcji perfum

Ambra powstaje w wyniku niestrawności lub zaparcia u wieloryba. Pojawia się w okolicach żerowania i unosi się na powierzchni wody, skąd może zostać odłowiona. Bryły ambry mają postać różnokształtnych form o masie do 20 kg.



Substancja nazywana także "morskim złotem" może przybierać barwę szarą, żółtawą lub brązową. Ma konsystencję wosku i mięknie w cieple ręki.

Ambra jest jednym z nielicznych naturalnych surowców przemysłu perfumeryjnego pochodzenia zwierzęcego. Charakteryzuje się zapachem porównywalnym do końskiego potu oraz zapachu morza. Ze względu na swe właściwości jest używana przez najbardziej renomowanych producentów perfum.

Wartość ambry wynika z jej niedoboru, ponieważ substancja występuje tylko u ok. pięciu proc. wielorybów. Obecnie w większości krajów funkcjonuje zakaz handlu ambrą, nawet zebraną z powierzchni oceanu.