Jak podkreślił Peter Szijjarto, Waszyngton próbuje wepchnąć Węgry do obozu wojennego, ale "my należymy do globalnej większości, która chce pokoju".

Słowa Davida Pressmana padły w czwartek w związku z organizowaną w Budapeszcie konserwatywną konferencją CPAC. Dyplomata zauważył, że od początku wojny w Ukrainie Szijjarto był w Moskwie kilkakrotnie, podczas gdy ani razu nie spotkał się z szefem dyplomacji ukraińskiej Dmytro Kułebą.

Konferencja konserwatystów w USA

Conservative Political Action Conference (CPAC) jest coroczną konferencją w USA, w której od lat 70. biorą udział konserwatywni aktywiści z całego kraju. Spotkania odbywają się też w innych państwach. W stolicy Węgier CPAC zorganizowana została po raz drugi.

Pressman dodał, że jest zaniepokojony wzrostem rosyjskiej propagandy na Węgrzech, lecz z zadowoleniem przyjął fakt wycofania się Budapesztu z Międzynarodowego Banku Inwestycyjnego po tym, gdy Waszyngton nałożył sankcje na tę instytucję.

Od przybycia na Węgry we wrześniu 2022 roku ambasador USA David Pressman otwarcie krytykuje stosunek rządu w Budapeszcie do wojny na Ukrainie, co kilkakrotnie spotkało się z reakcją rządzących, w tym premiera Viktora Orbana.

W połowie kwietnia węgierska prasa informowała o tym, że w różnych miastach pojawiły się plakaty finansowane przez ambasadę USA nawołujące do wycofania wojsk rosyjskich z Ukrainy.

Z kolei pod koniec kwietnia Pressman skrytykował politykę blokowania spotkań Komisji NATO-Ukraina w związku ze sprzeciwem rządu w Budapeszcie wobec polityki Kijowa względem mniejszości węgierskiej na Zakarpaciu.