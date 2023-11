W tym samym czasie, kiedy nad Polską pojawiła się widowiskowa zorza polarna , to imponujące zjawisko można było obserwować również w dużej części Wielkiej Brytanii i Irlandii - informuje brytyjski Guardian. Światła widoczne były również na południu kraju, w tym nad jedną z najsłynniejszych budowli neolitycznych na świecie.

Zorza polarna nad Stonehenge

W nocy z niedzieli na poniedziałek w wielu miejscach Polski można było obserwować zorzę polarną . Nie wszędzie jednak było to możliwe, ponieważ jak informował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w Polsce panował dosyć duże zachmurzenie.

Aurora borealis miała przez krótki czas utrzymywać się nad tajemniczą budowlą, której znaczenia wciąż do końca nie poznano . Pod postem pojawiło się wiele komentarzy użytkowników mediów społecznościowych. Jeden z nich, o nicku William Abbots-Darbyshire, napisał że jest to "doskonały przykład trwającego osłabiania pola magnetycznego Ziemi". Inni komentujący post podkreślali, że zdjęcie jest "niesamowite" i "magiczne".

Co to jest zorza polarna?

Zorza polarna (aurora borealis) to zjawisko występujące w górnych partiach atmosfery, z reguły okolicach ziemskich biegunów magnetycznych. Na południowej półkuli nosi nazwę aurora australis .

Widowiskowy spektakl na niebie zawdzięczamy cząsteczkom pochodzącym ze Słońca, które docierają do ziemskiej atmosfery. Kolor zorzy zależy od tego, jakie cząsteczki uderzają w atmosferę naszej planety. Jeśli świeci na czerwono lub zielono, to cząsteczki zawierają tlen. Kolor niebieski lub fioletowy powstaje dzięki lżejszym gazom, takim jak wodór i hel. Jeśli cząsteczki z kolei zawierają mieszankę azotu i tlenu, to efektem jest barwa żółta.