Strzelanina w USA. Trzy osoby nie żyją, dwie są ranne

W wyniku przemocy domowej w Cleveland zginęły w piątek wieczorem trzy osoby, w tym nastolatek. Dwie inne doznały obrażeń. Lokalna telewizja News 5 podała w sobotę, że sprawcą strzelaniny był 41-letni mężczyzna. Zatrzymał on samochód policyjny i powiedział, że postrzelił pięć osób. Poinformował też, gdzie się to stało. Został on od razu aresztowany.

Zdjęcie Zdjęcie ilustracyjne/W strzelaninie zginęły trzy osoby, a dwie zostały ranne / Ben B. Braun/Associated Press / East News