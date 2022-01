Mowa o oryginalnym szkicu autorstwa Mike’a Zecka z ósmego zeszytu "Secret Wars", wydawanego w połowie lat 80. przez Marvel Comics.

Sprzedana strona 25. ukazuje Spider-Mana w kultowym czarnym kostiumie.

Rekordowa cena za komiks

Licytacja odbyła się w czwartek w Dallas. Cena wywoławcza - 330 tys. dolarów - szybko zamieniła się w milion. Ostateczna kwota - 3,36 mln dolarów - pobiła wszystkie poprzednie rekordy, czyniąc szkic najdroższą kartą komiksu, jaką kiedykolwiek wylicytowano.

Kolejna strona z tego samego komiksu została sprzedana za 288 tys. dolarów. Łącznie, dwie karty o historii Spider-Mana sprzedały się za 3 648 000 dolarów.

- Dzisiejsze wyniki potwierdzają to, co od dawna mówimy: sztuka komiksowa jest tak samo kochana i cenna jak wszystko, co na płótnie - powiedział Joe Mannarino kierujący działem komiksów i sztuki komiksowej Heritage Auctions w Nowym Jorku.

Dom aukcyjny nie ujawnił nazwiska zwycięzcy licytacji.