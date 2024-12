Stan wyjątkowy w Nowym Jorku. Władze "traktują tę burzę poważnie"

Mieszkańcy rejonu Wielkich Jezior zmagają się z trzecim od końca listopada tak zwanym efektem jeziora. Oznacza to potężne śnieżyce i wichury . Na wielu drogach ruch jest sparaliżowany. Na części z dróg obowiązuje zakaz poruszania się ciężarówek z pustymi naczepami.

Stan wyjątkowy w części Nowego Jorku

W oficjalnym komunikacie opublikowanym przez Hocul czytamy, że efekt jeziora przyniesie na te obszary nawet do prawie metra śniegu na wschód od jezior Erie i Ontario, w okresie od czwartku do piątku. Będzie też wiać silny wiatr , przekraczający 80 km/h, powodujący zamiecie śnieżne.

Efekt jeziora to zjawisko meteorologiczne występujące wówczas, gdy zimne, suche powietrze przemieszcza się nad dużym zbiornikiem wodnym, takim jak Wielkie Jeziora. Powietrze to pochłania wilgoć ze zbiornika i po dotarciu do lądu ochładza się, powodując opady śniegu, a nawet burze śnieżne. Te w stanie Nowy Jork mogą być wyjątkowo intensywne.