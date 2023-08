Teraz, jak donoszą hiszpańskie media, w centrum Barcelony coraz częściej dochodzi do sytuacji, w których single czy zwyczajnie osoby, które danego dnia chciały zjeść obiad same, nie są obsługiwane.

Barcelona. Stoliki dla grup. Singlom odmawiają

O trudnej sytuacji, która panuje szczególnie w lokalach przy ulicy Blai w dzielnicy Poble Sec czy Eixample, donosi m. in. dziennik "El Pais". To tam obsługujący w restauracjach kelnerzy nie chcą przyjmować klientów, którzy przyszli bez towarzystwa.

Barcelona. Restauracja odmawiają singlom

Takie sytuacje, jak się okazuje, nie zdarzają się tylko w Poble Sec, ale również w innych częściach miasta. W Eixample Dret, zgodnie z relacją kobiety zamieszkującej ten obszar, spotkała się ona z kilkoma odmowami. Nawet gdy widać było wolne stoliki, i tak nie chciano jej obsłużyć. Gdy odpowiedziała, że zapłaci tyle, ile trzeba , pytając jednocześnie, jaka jest kwota minimalna, aby mogła usiąść na tarasie i spożyć tam posiłek, odpowiedziano jej, że nie o to chodzi. Ostatecznie nie dano jej stolika.