Do szokującego odkrycia doszło we wtorek rano na plaży w miejscowości Roda de Berà na Costa Dorada na wschodzie Hiszpanii. Miejscowe władze poinformowały, że pracownik ekipy sprzątającej znalazł nad brzegiem morza zwłoki dziecka w wieku około dwóch, trzech lat.

"Nietypowe ubranie na plażę"

Lokalne media poinformowały, że ciało było "zdekapitowane i w zaawansowanym stanie rozkładu". W sprawie wszczęte zostało policyjne śledztwo. Zwłoki dziecka zostały zabezpieczono do badań sekcyjnych. Śledczy mają nadzieję, że dzięki temu uda im się poznać jego tożsamość i ustalić przyczynę śmierci.

Burmistrz miasteczka, Pere Virgil powiedział rozgłośni RAC1, że mógł to być mały imigrant, który utonął na Morzu Śródziemnym podczas podróży do Europy. Według niego mogło się to stać nawet kilka tygodni temu, ale prądy morskie dopiero teraz wyrzuciły ciało na brzeg.

Pere Virgili przekazał, że chłopiec był ubrany w długie spodnie i długą kurtkę. - Nie jest to typowe ubranie dziecka idącego na plażę - podkreślił. Jak dodał do organów ścigania nie wpłynęło w ostatnim czasie żadne zgłoszenie o zaginięciu dziecka.

Zwłoki dziecka na plaży. Myśleli, że to lalka

Portal El Periódico poinformował z kolei, że według świadków zdarzenia, ciało małego chłopca znajdowało się na popularnej wśród mieszkańców plaży co najmniej od poniedziałku. Według nich, nikt jednak nie powiadomił służb ponieważ wszyscy myśleli, że jest to... lalka.