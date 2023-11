Ratownicy dotarli do 41 pracowników budowlanych, którzy zostali uwięzieni pod ziemią w wyniku zawalenia się tunelu Silkyara w Indiach. Służby przygotowują się do pojedynczego wyciągania mężczyzn na powierzchnię przez wąską rurę umacniającą przekop. Przy wyjściu zgromadzili się mieszkańcy pobliskich wiosek i rodziny robotników. Na osłabionych robotników czekają również karetki pogotowia, które przetransportują ich do szpitala. Akcja ratunkowa trwała 17 dni.