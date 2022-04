Sondaż: Serbowie przeciwni wejściu do Unii Europejskiej

Oprac.: Paulina Sowa Świat

44 procent Serbów sprzeciwia się wejściu do Unii Europejskiej, 35 procent uważa natomiast, że to dobre rozwiązanie. Prezydent Aleksandar Vuczić zapowiedział niedawno, że podczas drugiej kadencji będzie kontynuował wysiłki na rzecz wejścia Serbii do Unii Europejskiej i utrzymania dobrych relacji z sąsiadami.

Zdjęcie Kolejki do oddania głosów w kwietniowych wyborach w Serbii / AFP