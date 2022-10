Służby wywiadowcze były na "nie". Scholz oddaje Chińczykom dostęp do portu

Oprac.: Artur Pokorski Świat

"Kanclerz Olaf Scholz przyznaje chińskim komunistom dostęp do infrastruktury krytycznej w Niemczech" - podaje w środowym wydaniu dziennik "Bild". Jest to następstwem zatwierdzonego przez niemiecki rząd kompromisu w sporze o wejście chińskiego państwowego przedsiębiorstwa żeglugowego Cosco do portu w Hamburgu. Przeciwko tej decyzji było m.in. sześć ministerstw i służby wywiadowcze.

Zdjęcie Kanclerz Niemiec Olaf Scholz / JOHN MACDOUGALL/AFP/East News / East News