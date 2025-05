"Słuchajcie tego Słowa z uwagą". Papież zwrócił się do Polaków

Pozwólcie, by ziarno Słowa Bożego mogło w was zakiełkować i wydać obfity plon. Słuchajcie tego słowa z uwagą, by móc dokonywać mądrych wyborów - powiedział papież Leon XIV podczas audiencji generalnej w Watykanie. To pierwsze słowa nowego papieża skierowane bezpośrednio do Polaków.